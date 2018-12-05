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Среда, 05.12.2018
Известные мужчины, которые делали операцию по смене пола
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Известные мужчины, которые делали операцию по смене пола

Иногда жизнь готовит сюрпризы, которые вряд ли получится назвать приятными. Так, взрослея, девочка вдруг понимает, что по характеру, образу мыслей она скорее мужчина, а не женщина. Когда-то приходилось просто мириться с реальностью, жить также, как тысячи других людей. Но сейчас есть возможность исправить оплошность, допущенную природой, и полностью раскрыться, т.е. стать брутальным мужчиной, даже если был рожден женщиной.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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