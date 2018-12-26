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Среда, 26.12.2018
Забавное сочетание: мужчины с домашними кошками (Фото)
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Забавное сочетание: мужчины с домашними кошками (Фото)

Повсюду говорят о любви женщин к кошкам, но мы никогда не слышим о том, что мужчины тоже обожают этих животных. Фотограф из Нью-Йорка Дэвид Уильямс (David Williams) решил показать, что кошки и мужчины – это не странно, а очаровательно. Серией портретов "Мужчины и кошки" Дэвид Уильямс, у которого также есть котёнок, хотел показать, что независимо от пола, многие люди находят радость в общении с кошками.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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