Забавное сочетание: мужчины с домашними кошками (Фото) Повсюду говорят о любви женщин к кошкам, но мы никогда не слышим о том, что мужчины тоже обожают этих животных. Фотограф из Нью-Йорка Дэвид Уильямс (David Williams) решил показать, что кошки и мужчины – это не странно, а очаровательно. Серией портретов "Мужчины и кошки" Дэвид Уильямс, у которого также есть котёнок, хотел показать, что независимо от пола, многие люди находят радость в общении с кошками.