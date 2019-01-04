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Пятница, 04.01.2019
Мужская эволюция привлекательности: как менялись идеалы красоты у мужчин (Фото)
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Мужская эволюция привлекательности: как менялись идеалы красоты у мужчин (Фото)

Идеальное мужское тело сегодня – это выпуклые бицепсы и шесть кубиков пресса. Но идеальное мужское тело не всегда было таким. Проект был сделан рафическим дизайнером и исследователем из Питтсбурга Николаем Ламмом. Он использовал 3D-компьютерное моделирование, чтобы показать, как изменилась идеальная мужская форма за последние 150 лет.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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История, Мужчина, Привлекательность, 3D, Идеал, Николай Ламм, Мужская красота.
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