Мужская эволюция привлекательности: как менялись идеалы красоты у мужчин (Фото) Идеальное мужское тело сегодня – это выпуклые бицепсы и шесть кубиков пресса. Но идеальное мужское тело не всегда было таким. Проект был сделан рафическим дизайнером и исследователем из Питтсбурга Николаем Ламмом. Он использовал 3D-компьютерное моделирование, чтобы показать, как изменилась идеальная мужская форма за последние 150 лет.