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Фотоподборка искренних чувств: что порой прячется за суровостью мужчин
Бытует мнение, что мужские эмоции — явление очень редкое. Нашей фотоподборкой мы хотим доказать, что это не так. На самом деле даже самые брутальные мужчины могут быть чувствительными, нежными и заботливыми, но при этом всегда оставаться такими же уверенными в себе, ответственными и решительными.
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