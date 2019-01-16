Фотоподборка искренних чувств: что порой прячется за суровостью мужчин Бытует мнение, что мужские эмоции — явление очень редкое. Нашей фотоподборкой мы хотим доказать, что это не так. На самом деле даже самые брутальные мужчины могут быть чувствительными, нежными и заботливыми, но при этом всегда оставаться такими же уверенными в себе, ответственными и решительными.