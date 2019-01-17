Как выглядели звездные мужчины 20 лет назад (Фото)

Время не остановить. Как для простых смертных, так и для голливудских звезд. Некоторые из них, которым 40 лет, все еще выглядят так, как будто им 20 лет, а некоторые стали еще более привлекательными. Мы испытывали ностальгию и решили вспомнить, как выглядели наши любимые знаменитости в молодости.