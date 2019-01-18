Яркие мужчины с необычной внешностью (Фото) Хорошо, когда вам от жизни достается бонус — родиться красавчиком, словно специально сотворенным по канонам идеальной внешности. Эти мужчины не просто приняли себя такими, какие они есть, но и заставили мир по достоинству оценить их особенности.