Креативные ирландские фермеры выпустили календарь на 2019 год (Фото) Ирландские фермеры славятся не только богатыми урожаями на полях и высокими надоями на своих фермах, но и своим знаменитым фермерским календарем, для которого исправно фотографируются уже много лет подряд. И 2019-й не стал исключением... Все средства от продажи календарей будут переданы благотворительной организации.