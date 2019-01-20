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Воскресенье, 20.01.2019
Креативные ирландские фермеры выпустили календарь на 2019 год (Фото)
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Креативные ирландские фермеры выпустили календарь на 2019 год (Фото)

Ирландские фермеры славятся не только богатыми урожаями на полях и высокими надоями на своих фермах, но и своим знаменитым фермерским календарем, для которого исправно фотографируются уже много лет подряд. И 2019-й не стал исключением... Все средства от продажи календарей будут переданы благотворительной организации.
Фото: zefirka.net
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