Самые известные обольстители женских сердец в истории (Фото) Мужчины из этого списка вошли в историю не только как великие полководцы и правители, но и как знаменитые бабники и любовники. Вот список из десяти самых известных людей, которые знамениты своими победами на любовном фронте.