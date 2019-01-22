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Вторник, 22.01.2019
Курс молодого отца: к чему важно готовиться мужчине после рождения ребенка
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Курс молодого отца: к чему важно готовиться мужчине после рождения ребенка

Рождения детей - очень важный шаг для семьи. И если для мамы путь материнства начинается задолго до появления малыша на свет, то отцы оказываются не совсем подготовленными. Вот несколько важных моментов, к к тором молодой отец должен быть готов.
www.segodnya.ua
Фото: pixabay.com
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Дети, Ребенок, Мужчины, Отец, Рождение ребенка, Малыш, Папа, Курс молодого отца.
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