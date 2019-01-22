Курс молодого отца: к чему важно готовиться мужчине после рождения ребенка

Рождения детей - очень важный шаг для семьи. И если для мамы путь материнства начинается задолго до появления малыша на свет, то отцы оказываются не совсем подготовленными. Вот несколько важных моментов, к к тором молодой отец должен быть готов.