"Горячее" сочетание мужчин с пряжей (Фото) Этот оригинальный проект был подготовлен в ответ на многочисленные пин-ап календари, на которых красотки демонстрируют свои сексуальные тела. Авторы календаря надеются, что красивые мужские тела в сочетании с вязаными вещами вызовут трепет в женских сердцах.