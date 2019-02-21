Самые красивые актеры советских времен (Фото)

Советский кинематограф может похвастаться целой плеядой талантливейших артистов театра и кино, многие из них стали успешными и в режиссуре. После распада Советского Союза большинство из них не затерялись, и продолжают своей игрой радовать поклонников. Сегодня просмотрим кинопленки прошлых лет и перед вами самые красивые актеры советских времен.