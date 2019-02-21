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Пятница, 22.02.2019
Самые красивые актеры советских времен (Фото)
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Самые красивые актеры советских времен (Фото)

Советский кинематограф может похвастаться целой плеядой талантливейших артистов театра и кино, многие из них стали успешными и в режиссуре. После распада Советского Союза большинство из них не затерялись, и продолжают своей игрой радовать поклонников. Сегодня просмотрим кинопленки прошлых лет и перед вами самые красивые актеры советских времен.
Фото: most-beauty.ru
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Мужчины, Актеры, Советские времена, Красивые актеры.
15:43 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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