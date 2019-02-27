Примерные отцы среди знаменитостей

Принято считать, что после рождения ребенка основная часть забот о нем сваливается на хрупкие плечи матери. "Не всегда", — скажешь ты и будешь абсолютно прав. Рассказываем об идеальных отцах среди знаменитостей, а заодно желаем каждой встретить такого.