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Примерные отцы среди знаменитостей
Принято считать, что после рождения ребенка основная часть забот о нем сваливается на хрупкие плечи матери. "Не всегда", — скажешь ты и будешь абсолютно прав. Рассказываем об идеальных отцах среди знаменитостей, а заодно желаем каждой встретить такого.
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