Шикарные мужчины с длинными волосами (Фото) Эти парни отрастили необычайно длинные и красивые волосы. Среди знаменитостей, вошедших в нашу подборку: актёр и режиссёр Джейсон Момоа, иранский киноактёр и музыкант Мохаммад Реза Гользар, каскадёр и паркурщик Лучано Акуна младший, испанский певец Лео Хименес, Юдзи Такатори, Кейт Лонгхорн, Хорхе Пла и другие сногсшибательные красавцы.