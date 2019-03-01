Мужчины, которые будут ждать возлюбленных и во время апокалипсиса (Фото)

Исследования говорят о том, что мужчины с трудом выдерживают 30 минут хождения по магазинам. Мол, они не любят ходить по магазинам и ужасно мучаются, бродя между торговыми рядами и бутиками. Но спутницы упорно тащат их с собой, особенно перед праздниками. Многие женщины уверены, что толку от них мало, зато помогут дотащить сумки с покупками домой.