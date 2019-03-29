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Слепой парень стал знаменитостью в родной Бразилии
Несмотря на свою особенность он занимается серфингом. 23-летний Дерек Рабело из Бразилии родился с врожденной глаукомой и полностью лишен зрения. Но это не стало для него веским основанием отказываться от своей мечты о покорении волн. Сегодня Дерек - профессиональный серфер.
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