Сердцееды: 10 геев, которых обожают миллионы женщин Как мы знаем из песни, на десять девчонок по статистике приходится девять ребят. По официальным данным, девять с половиной, но все равно не хватает. И это без учета гомосексуальных наклонностей некоторых представителей сильной половины человечества. А ведь эта напасть выкашивает многих весьма привлекательных мужчин.