Известные мужчины, которые сделали секс смыслом своей жизни Далеко не все великие ученые, художники и писатели увлекались исключительно наукой и творчеством. И далеко не всем из них женитьба мешала вступать в интимную близость с другими женщинами. Рассказываем истории четырех мужчин, которые были очень популярны у противоположного пола.