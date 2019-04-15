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Понедельник, 15.04.2019
Как из бездомного человека превратиться в горячего мачо: Пример испанца по имени Хосе Антонио (Фото)
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Как из бездомного человека превратиться в горячего мачо: Пример испанца по имени Хосе Антонио (Фото)

Это история о бездомном испанце, чей внешний облик по доброте душевной преобразил местный парикмахер и тем самым дал ему новую путевку в жизнь. Небольшая работа ножницами, окрашивание волос и новая одежда сделали из нечесаного бомжа стильного хипстера. Мужчина едва узнал себя в зеркале.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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