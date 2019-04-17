Скачать
Среда, 17.04.2019
Шикарные мужчины: мировые знаменитости с азербайджанскими корнями
1 / 11

Шикарные мужчины: мировые знаменитости с азербайджанскими корнями

Азербайджан удивителен и полон контрастов, а азербайджанский народ живет не только в своей стране, но разбросан по всему миру. Есть даже Иранский Азербайджан. Азербайджанцы отличаются смекалкой и фантазией, а еще обладают талантами в самых разных областях. Азербайджанская земля подарила миру писателей и поэтов, музыкантов и вокалистов, ученых и актеров. В сегодняшнем обзоре – самые яркие представители гордого азербайджанского народа.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Азербайджан, Мужчины, Актеры, Знаменитости, Певец, Азербайджанский народ.
11:02 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь