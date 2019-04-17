Шикарные мужчины: мировые знаменитости с азербайджанскими корнями Азербайджан удивителен и полон контрастов, а азербайджанский народ живет не только в своей стране, но разбросан по всему миру. Есть даже Иранский Азербайджан. Азербайджанцы отличаются смекалкой и фантазией, а еще обладают талантами в самых разных областях. Азербайджанская земля подарила миру писателей и поэтов, музыкантов и вокалистов, ученых и актеров. В сегодняшнем обзоре – самые яркие представители гордого азербайджанского народа.