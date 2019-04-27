Милые снимки брутальных мужчин с милыми кошками Существует стереотип о "сильных и независимых женщинах", окружающих себя кошками, но мало кто знает, что существует и такая же категория среди мужчин, которых называют "кошачьими папочками". И в этой коллекции фотографий вы увидите несколько представителей этой категории.