Самые эксцентричные мужчины-актеры Голливуда

Знаменитости часто кажутся обычным людям довольно странными, а некоторые звезды и вовсе являются очень эксцентричными. Какие-то из них просто имеют весьма необычные увлечения, но есть и такие, которые являются самыми настоящими скандалистами, любящими ссориться с коллегами, режиссерами, сбегать со съемочных площадок, срывать рабочий процесс и тому подобное.