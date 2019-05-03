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Воскресенье, 05.05.2019
Легендарный Рокки Бальбоа: Как со временем менялся Сильвестр Сталлоне (Фото)
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Легендарный Рокки Бальбоа: Как со временем менялся Сильвестр Сталлоне (Фото)

Мы хотели бы показать вам одного из легендарных актеров Голливуда - Сильвестра Сталлоне, который запомнился нам благодаря боевикам 80-90-х годов. Судья Дредд, Танго и Кэш, Рокки, Рембо - это лишь только малая часть из его известных на весь мир ролей в кино.
trinixy.ru
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12:16 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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