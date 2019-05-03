Легендарный Рокки Бальбоа: Как со временем менялся Сильвестр Сталлоне (Фото) Мы хотели бы показать вам одного из легендарных актеров Голливуда - Сильвестра Сталлоне, который запомнился нам благодаря боевикам 80-90-х годов. Судья Дредд, Танго и Кэш, Рокки, Рембо - это лишь только малая часть из его известных на весь мир ролей в кино.