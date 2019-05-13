Санни Крокетт, Фокс Малдер, Следж Хаммер и другие: красавчики-детективы ХХ века Несколько десятков лет назад они не только побеждали преступников, но и с легкостью завоевывали сердца телезрителей. Сейчас времена уже другие, и герои - тоже, а все же при слове "детектив" или "агент" трудно не представлять себе кого-то вроде Санни Крокетта, или Фокса Малдера, или даже Следжа Хаммера.