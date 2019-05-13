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Понедельник, 13.05.2019
Санни Крокетт, Фокс Малдер, Следж Хаммер и другие: красавчики-детективы ХХ века
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Санни Крокетт, Фокс Малдер, Следж Хаммер и другие: красавчики-детективы ХХ века

Несколько десятков лет назад они не только побеждали преступников, но и с легкостью завоевывали сердца телезрителей. Сейчас времена уже другие, и герои - тоже, а все же при слове "детектив" или "агент" трудно не представлять себе кого-то вроде Санни Крокетта, или Фокса Малдера, или даже Следжа Хаммера.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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