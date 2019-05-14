Настоящий Дулиттл: британец приручает диких птиц

39-летний фотограф Стив Грей из Уитвелла, графство Дербишир, делает то, о чем мечтает каждый ребенок, когда смотрит фильм "Доктор Дулиттл". Стив завоевал доверие диких животных, и теперь лесные птицы и мелкие грызуны без опаски сами подходят к фотографу и едят у него с рук, ну а он в это время делает фотографии с невероятно близкого расстояния.