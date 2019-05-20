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Среда, 22.05.2019
Архивные фото известных мужчин: какие они были до популярности (Фото)
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Архивные фото известных мужчин: какие они были до популярности (Фото)

Некоторые знаменитые актеры обрели мировую славу в достаточно почтенном возрасте. Именно поэтому представители молодого поколения вряд ли представляют, как их любимые актеры выглядели в юности. Чтобы восполнить этот непростительный пробел, мы собрали фотографии известных актеров в молодости.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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11:32 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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