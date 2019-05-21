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Среда, 22.05.2019
Веселью возраст не помеха: фото-инструкции для мужчин, которые не знают, что делать на пенсии
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Веселью возраст не помеха: фото-инструкции для мужчин, которые не знают, что делать на пенсии

По мотивам комедии "Уйти красиво" - картина рассказывает о трех стариках, которые решили ограбить банк и сделали это. Тема-то довольно избитая. Сколько уже было фильмов о пенсионерах, живущих на полную катушку. Но касса всякий раз собирается приличная, публика любит отвязных дедов. Но одно дело увидеть таких на экране и совсем другое - в жизни. Или хотя бы на фотографиях.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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09:54 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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