Веселью возраст не помеха: фото-инструкции для мужчин, которые не знают, что делать на пенсии

По мотивам комедии "Уйти красиво" - картина рассказывает о трех стариках, которые решили ограбить банк и сделали это. Тема-то довольно избитая. Сколько уже было фильмов о пенсионерах, живущих на полную катушку. Но касса всякий раз собирается приличная, публика любит отвязных дедов. Но одно дело увидеть таких на экране и совсем другое - в жизни. Или хотя бы на фотографиях.