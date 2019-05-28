Мужчины, которые платят огромные суммы на пластику Им хочется оставаться привлекательными, даже если годы берут свое или же что-то не устраивает в своей внешности. Но в последнее время услугами врачей стали пользоваться и мужчины, чтобы кардинально изменить свою внешность. Их цель – не избавиться от морщинок, а желание стать копией какой-то знаменитости. Ради этого они готовы отдать огромные суммы.