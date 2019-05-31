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Самые очаровательные корейские актеры: ТОП-10
С 1980 года начинается период становления кино в Корее. За ним – период мощного технического роста в кино. Количество выпускаемой кинопродукции перешло в качество. На международных фестивалях и конкурсах фильмы Южной Кореи стали вызывать профессиональный интерес. А именно - национальный стиль и способы подачи художественного материала. На кинематографическом Олимпе Кореи стали зажигаться свои звезды.
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