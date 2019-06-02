Нелегкая судьба голливудского актера Дэнни Трехо

На днях одному из самых известных актеров трэш-кинематографа Дэнни Трехо исполнилось 75 лет. Хоть многим из нас он известен лишь только благодаря роли в серии фильмов "Мачете", в его биографии было довольно много интересных и действительно поразительных фактов. Предлагаем вам почитать историю его жизни в продолжении поста.