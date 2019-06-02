Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Нелегкая судьба голливудского актера Дэнни Трехо
1 / 13

Нелегкая судьба голливудского актера Дэнни Трехо

На днях одному из самых известных актеров трэш-кинематографа Дэнни Трехо исполнилось 75 лет. Хоть многим из нас он известен лишь только благодаря роли в серии фильмов "Мачете", в его биографии было довольно много интересных и действительно поразительных фактов. Предлагаем вам почитать историю его жизни в продолжении поста.
trinixy.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дэнни Трехо, Факты из жизни, Биография голливудского актера.
09:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь