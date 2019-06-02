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Воскресенье, 02.06.2019
Он вам точно не изменяет: несколько признаков, которые это доказывают
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Он вам точно не изменяет: несколько признаков, которые это доказывают

Нередко женщины сами портят прекрасные отношения, потому что начинают беспочвенно подозревать и терроризировать своих мужчин. Помните, что всегда нужно оставаться мудрой и рассудительной. Если у вас настроение-паника, это еще не значит, что нужно тут же отыгрываться на партнере. Сегодня мы объясним, в каких случаях ОН вам точно НЕ изменяет. Запоминайте!
otnosheniya.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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