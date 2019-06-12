Как стать лучше, чем вчера: дельные советы для настоящих мужчин

Вы можете подумать, что быть лучше – значит, делать больше… делать ваши бицепсы больше, ваш счет в банке больше и т. д. Но на самом деле для создания вашей версии 2.0 в 2019 году эти вещи вовсе не нужны. Вот 10 маленьких, но неожиданно эффективных лайфхаков, которые все вместе приведут вас к лучшему, более счастливому и удачливому вам. И они совершенно не сложные, на самом деле.