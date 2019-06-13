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Четверг, 13.06.2019
Интересные факты из жизни одиозного Пабло Эскобара
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Интересные факты из жизни одиозного Пабло Эскобара

Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых дерзких и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира. Убивая судей, прокуроров, журналистов, уничтожая гражданские самолеты, полицейские участки и лично казня своих жертв, он вместе с тем пользовался популярностью среди молодежи и бедных слоев населения.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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11:36 Сегодня Телеграф
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