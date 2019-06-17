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Понедельник, 17.06.2019
Сильный мужчина: безногий ветеран посвятил всю свою жизнь улучшению планеты
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Сильный мужчина: безногий ветеран посвятил всю свою жизнь улучшению планеты

Эта история началась с того, что в 2001 году Ма Сансяо, будучи уже на пенсии, стал продавать деревья. Он не думал тогда об экологии или о каком-то подвиге - ему просто нужны были деньги, чтобы заплатить по счетам и купить себе лекарства. Но то, во что вылилась эта история - не может не восхищать.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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14:41 Сегодня Телеграф
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