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Вторник, 18.06.2019
Невероятные реалистичные изображения диснеевских отцов (Фото)
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Невероятные реалистичные изображения диснеевских отцов (Фото)

От злодеев до принцесс, финский художник Йирка Вяатяйнен (Jirka Väätäinen) оживляет любимых диснеевских персонажей, и все они выглядят настолько реалистично, что похожи на людей, с которыми каждый из нас может встретиться в обычной жизни. В последнее время Йирка начал фокусироваться на тех, про кого большинство зрителей могло и забыть - на отцах персонажей.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Дисней, Отцы, Йирк Вяатяйнен, Jirka Väätäinen, Реалистичные работы.
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