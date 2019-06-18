Невероятные реалистичные изображения диснеевских отцов (Фото)

От злодеев до принцесс, финский художник Йирка Вяатяйнен (Jirka Väätäinen) оживляет любимых диснеевских персонажей, и все они выглядят настолько реалистично, что похожи на людей, с которыми каждый из нас может встретиться в обычной жизни. В последнее время Йирка начал фокусироваться на тех, про кого большинство зрителей могло и забыть - на отцах персонажей.