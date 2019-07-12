Скачать
Пятница, 12.07.2019
"Sharp Dressed Man": как костюм меняет впечатление о мужчине (Фото)
1 / 36

"Sharp Dressed Man": как костюм меняет впечатление о мужчине (Фото)

Всего одна десятая секунды! Ровно столько времени есть, чтобы произвести первое впечатление о себе. Респектабельный внешний вид — один из залогов успеха. В рамках социального проекта показали, как одежда способен менять внешность и первое впечатление о человеке.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Одежда, Мужчина, Внешний вид, Наряд, Костюм, Социальный проект, Sharp Dressed Man.
09:48 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь