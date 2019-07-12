"Sharp Dressed Man": как костюм меняет впечатление о мужчине (Фото) Всего одна десятая секунды! Ровно столько времени есть, чтобы произвести первое впечатление о себе. Респектабельный внешний вид — один из залогов успеха. В рамках социального проекта показали, как одежда способен менять внешность и первое впечатление о человеке.