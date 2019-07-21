Супергерои Marvel: как прокачали свое тело актеры, чтобы сыграть в киновселенной (Фото)

Недавно фанат Marvel собрал фотографии актеров до и после того, как они сыграли свои крутые роли супергероев, и их трансформации тела просто невероятны. Конечно, многие требовательные роли заставляют актеров работать еще до того, как они ступят на съемочную площадку, но если вы избиваете плохих парней на завтрак, в этом нет никаких сомнений.