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Воскресенье, 21.07.2019
Супергерои Marvel: как прокачали свое тело актеры, чтобы сыграть в киновселенной (Фото)
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Супергерои Marvel: как прокачали свое тело актеры, чтобы сыграть в киновселенной (Фото)

Недавно фанат Marvel собрал фотографии актеров до и после того, как они сыграли свои крутые роли супергероев, и их трансформации тела просто невероятны. Конечно, многие требовательные роли заставляют актеров работать еще до того, как они ступят на съемочную площадку, но если вы избиваете плохих парней на завтрак, в этом нет никаких сомнений.
glavcom.ua
Фото: glavcom.ua
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13:42 Сегодня Телеграф
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