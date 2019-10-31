ТОП самых привлекательных австралийцев (Фото)

1 Хью Джекмaн Наш списoк начинается с самого импозантного и любимого всеми актеpа Хью Джекмана. Не нyжно напоминать какие роли исполнил этот гениальный актер, но мы сделаем это. Ну, во-первыx, легендарная роль Росомахи в серии фильмов "Люди Икс" принесла ему успех и нашу любовь, а все женщины планеты обожают фильм "Кейт и Лео", где Джекман сыграл принца Леопольда. Ну а любители приключенческого жанра обожают фокусника в его лице в фильме "Престиж".

2 Рассел Кроу Еще одним гениальным представителем Австралии и Голливуда является любимчик всех женщин, актер Рассел Кроу. Мы не будем много о нём говорить, а просто вспомним его легендарные роли. Помните ли вы смелого и разъяренного гладиатора в фильме "Гладиатор"? А сошедшего с ума Джона Форбса в фильме "Игры разума"? А отчаянного отца по имени Конор ищущих своих сыновей в кинокартине "Искатель воды"? Да, эти все образы воплотил в жизнь красавец австралиец Рассел Кроу.

3 Эрик Бана Этот актер самый очаровательный и обаятельный австралиец среди голливудских джентльменов. Эрик Бана любимчик женщин, а его персонажи один лучше другого, ведь актер играет лишь в тех картинах, где роли не противоречат его жизненной философии и ценностям! А вот и самые популярные киноленты с его участием — "Чёрный ястреб" (2001), "Халк" (2003), "Троя" (2004), "Мюнхен" (2005), "Звёздный путь" (2009).

4 Джесси Спенсер Если вы любите нашумевший медицинский сериал "Доктор Хаус" тогда этот красивый австралиец вам однозначно знаком, ведь роль, которая сделала его знаменитым на весь мир — это роль доктора Роберта Чейза в этом сериале. Еще в Англии и у себя на родине Джесси Спенсер известен ролью Билли Кеннеди в долгоиграющей мыльной опере под названием "Соседи".

5 Сэм Рид Рыжеволосый красавец по имени Сэм Рид (Рейд) покорил Голливуд своей солнечной шевелюрой и гениальным актерским талантом. Его самые известные роли в таких фильмах как "Аноним", "Белль", "Возмездие".

6 Мэтт Корби Самый яркий представитель музыкального мира и выходец из Австралии Мэтт Корби — одаренный автор-исполнитель, имеющий свою философию, стиль исполнения и манеру подачи музыкального материала. Его популярность давно вышла за пределы Австралии, а его песни звучат с колонок в разных уголках мира.

7 Гай Пирс Роль Эдмунда "Эда" Эксли в фильме "Секреты Лос-Анджелеса" принесла британскому и австралийскому актеру театра и кино Гаю Пирсу все лавры славы и преимущества знаменитости. Гай с раннего детства увлекался театральным искусством и уже в 10 лет он впервые вышел на театральную сцену школьного театра и с того времени никогда не представлял себя вне его стен. А позже он нашел себя и в кино, что у него тоже вышло гениально.

8 Ричард Роксбург Австралийский режиссёр, сценарист, актер и продюсер Ричард Роксбург прославился, сыграв в таких кинокартинах как "Лига выдающихся джентльменов", "Ван Хельсинг", "Санктум" и других не менее известных голливудских фильмах. Харизма, обворожительная улыбка и нежный взгляд завораживают своих фанаток и притягивает их к телеэкранам.

9 Алекс О’Лафлин Этого красавчика родом из солнечной Австралии мы знаем благодаря роли смелого детектива по имени Кевина Хайатта в сериале на полицейскую тематику "Щит". Актер закончил Национальный институт драматических искусств NIDA и после этого долгое время играл в театральных постановках. В далеком 2005 году Алекс решил попробовать себя еще в роли сценариста и кинопродюсера, а его детищем стал фильм под громким названием "Вскармливание", в котором он еще и сыграл одну из главных ролей.

10 Дэвид Уильямс Спортсмены из Австралии тоже очень талантливые и амбициозные, о чем и говорит нам имя регбиста Дэвида Уильямса. Он не только талантливый спортсмен, но и достаточно красивый мужчина среди всех представителей сильного пола.

11 Дэвид Уэнэм Этот австралиец прославился тем, что сыграл главную роль рыцаря Фарамира в популярном фэнтези сериале "Властелин колец", который посмотрело огромное количество людей во всем мире. Еще мы можем наблюдать гениальную игру актера в фильме в фильме "Ван Хельсинг", где он сыграл Карла и в фильме о своей родине под названием "Австралия" где главного героя звали Нейл Флетчер.

12 Хит Леджер Хочется сказать и пару слов о погибшем талантливом актере с австралийскими корнями Хите Леджере. Все мы знаем его по роли сумасшедшего джокера в фильме "Тёмный рыцарь" и по провокационной картине о паре нетрадиционной ориентации "Горбатая гора". Хит Леджер был не только красивым, но одаренным человеком хотел стать режиссером и начал снимать музыкальные клипы.

13 Мел Гибсон Вы не поверите, но самый импульсивный герой-полицейский Мел Гибсон тоже является австралийцем по зову крови. Полюбился нам этот актер по серии фильмов под названием "Смертельное оружие", где он перевоплотился в молодого и храброго полицейского по имени Мартин Риггс. Также Гибсон попробовал себя и в режиссуре. За исторический фильм "Храброе сердце" где он играл Уильяма Уоллеса, актер был номинирован на премии "Оскар".

14 Джулиан Макмэхон Сексапильный демон по имени Бальтазар и очаровательный Коул в одном лице — это не кто иной, как австралийский актер Джу́лиан Де́йна Уи́льям Макмэ́хон. Однозначно, что известность этому красавцу принесла роль темного демона, влюбившегося в девушку Фиби в сериале "Все женщины ведьмы". Но актер сыграл не одну роль пока не пришел к славе и популярности. А еще Джулиан был моделью, и это неудивительно — с его то торсом. Кроме того, он несколько лет был лицом компании Levis, рекламируя всему миру их джинсы.

15 Сэм Уopтингтон Никого не yзнaете? Как же, а синее инопланетное существо по имени Аватар вам никого не напоминает? Да, именно Сэм Уортингтон сыграл этого героя, который завоевал сердца миллионов телезрителей. А еще он снимался в историческом фильме "Битва титанов", "Терминатор: Да придет спаситель", "Прошлой ночью в Нью-Йорке" и в другиx картинах.

16 Крис Хемсворт Такой солнечный и яркий представитель актерского мастерства из безграничной Австралии Крис Хемсворт с первой роли заполонил сердца как режиссеров, так и зрителей. Крис не привык слушать режиссеров, он играет роль по-своему, так, как сам ее видит, наверное именно поэтому все его роли такие интересные и характерные. Он появляется в таких фильмах как "Белоснежка и охотник", "Охотники за привидениями", "Гонка", "Тор", "Мстители", "Тор 2: Царство тьмы", "Мстители: Эра Альтрона" и "Тор: Рагнарёк" и других.

17 Саймон Бейкер Этого красавца не узнать просто невозможно. Светлокожий блондин с голубыми глазами — настоящая находка для режиссеров, снимающих мелодрамы, ведь мимо такого очаровашки не сможет пройти ни одна женщина-героиня. Саймона Бейкера можно увидеть в таких картинах "Дьявол носит Prada", "Женщины в беде", а знаменитым его сделала роль Патрика Джейна в криминальном сериале "Менталист".