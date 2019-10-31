ТОП самых привлекательных австралийцев (Фото)

Хью Джекмaн
Наш списoк начинается с самого импозантного и любимого всеми актеpа Хью Джекмана. Не нyжно напоминать какие роли исполнил этот гениальный актер, но мы сделаем это. Ну, во-первыx, легендарная роль Росомахи в серии фильмов "Люди Икс" принесла ему успех и нашу любовь, а все женщины планеты обожают фильм "Кейт и Лео", где Джекман сыграл принца Леопольда. Ну а любители приключенческого жанра обожают фокусника в его лице в фильме "Престиж".
Рассел Кроу
Еще одним гениальным представителем Австралии и Голливуда является любимчик всех женщин, актер Рассел Кроу. Мы не будем много о нём говорить, а просто вспомним его легендарные роли. Помните ли вы смелого и разъяренного гладиатора в фильме "Гладиатор"? А сошедшего с ума Джона Форбса в фильме "Игры разума"? А отчаянного отца по имени Конор ищущих своих сыновей в кинокартине "Искатель воды"? Да, эти все образы воплотил в жизнь красавец австралиец Рассел Кроу.
Эрик Бана
Этот актер самый очаровательный и обаятельный австралиец среди голливудских джентльменов. Эрик Бана любимчик женщин, а его персонажи один лучше другого, ведь актер играет лишь в тех картинах, где роли не противоречат его жизненной философии и ценностям! А вот и самые популярные киноленты с его участием — "Чёрный ястреб" (2001), "Халк" (2003), "Троя" (2004), "Мюнхен" (2005), "Звёздный путь" (2009).
Джесси Спенсер
Если вы любите нашумевший медицинский сериал "Доктор Хаус" тогда этот красивый австралиец вам однозначно знаком, ведь роль, которая сделала его знаменитым на весь мир — это роль доктора Роберта Чейза в этом сериале. Еще в Англии и у себя на родине Джесси Спенсер известен ролью Билли Кеннеди в долгоиграющей мыльной опере под названием "Соседи".
Сэм Рид
Рыжеволосый красавец по имени Сэм Рид (Рейд) покорил Голливуд своей солнечной шевелюрой и гениальным актерским талантом. Его самые известные роли в таких фильмах как "Аноним", "Белль", "Возмездие".
Мэтт Корби
Самый яркий представитель музыкального мира и выходец из Австралии Мэтт Корби — одаренный автор-исполнитель, имеющий свою философию, стиль исполнения и манеру подачи музыкального материала. Его популярность давно вышла за пределы Австралии, а его песни звучат с колонок в разных уголках мира.
Гай Пирс
Роль Эдмунда "Эда" Эксли в фильме "Секреты Лос-Анджелеса" принесла британскому и австралийскому актеру театра и кино Гаю Пирсу все лавры славы и преимущества знаменитости. Гай с раннего детства увлекался театральным искусством и уже в 10 лет он впервые вышел на театральную сцену школьного театра и с того времени никогда не представлял себя вне его стен. А позже он нашел себя и в кино, что у него тоже вышло гениально.
Ричард Роксбург
Австралийский режиссёр, сценарист, актер и продюсер Ричард Роксбург прославился, сыграв в таких кинокартинах как "Лига выдающихся джентльменов", "Ван Хельсинг", "Санктум" и других не менее известных голливудских фильмах. Харизма, обворожительная улыбка и нежный взгляд завораживают своих фанаток и притягивает их к телеэкранам.
Алекс О’Лафлин
Этого красавчика родом из солнечной Австралии мы знаем благодаря роли смелого детектива по имени Кевина Хайатта в сериале на полицейскую тематику "Щит". Актер закончил Национальный институт драматических искусств NIDA и после этого долгое время играл в театральных постановках. В далеком 2005 году Алекс решил попробовать себя еще в роли сценариста и кинопродюсера, а его детищем стал фильм под громким названием "Вскармливание", в котором он еще и сыграл одну из главных ролей.
Дэвид Уильямс
Спортсмены из Австралии тоже очень талантливые и амбициозные, о чем и говорит нам имя регбиста Дэвида Уильямса. Он не только талантливый спортсмен, но и достаточно красивый мужчина среди всех представителей сильного пола.
Дэвид Уэнэм
Этот австралиец прославился тем, что сыграл главную роль рыцаря Фарамира в популярном фэнтези сериале "Властелин колец", который посмотрело огромное количество людей во всем мире. Еще мы можем наблюдать гениальную игру актера в фильме в фильме "Ван Хельсинг", где он сыграл Карла и в фильме о своей родине под названием "Австралия" где главного героя звали Нейл Флетчер.
Хит Леджер
Хочется сказать и пару слов о погибшем талантливом актере с австралийскими корнями Хите Леджере. Все мы знаем его по роли сумасшедшего джокера в фильме "Тёмный рыцарь" и по провокационной картине о паре нетрадиционной ориентации "Горбатая гора". Хит Леджер был не только красивым, но одаренным человеком хотел стать режиссером и начал снимать музыкальные клипы.
Мел Гибсон
Вы не поверите, но самый импульсивный герой-полицейский Мел Гибсон тоже является австралийцем по зову крови. Полюбился нам этот актер по серии фильмов под названием "Смертельное оружие", где он перевоплотился в молодого и храброго полицейского по имени Мартин Риггс. Также Гибсон попробовал себя и в режиссуре. За исторический фильм "Храброе сердце" где он играл Уильяма Уоллеса, актер был номинирован на премии "Оскар".
Джулиан Макмэхон
Сексапильный демон по имени Бальтазар и очаровательный Коул в одном лице — это не кто иной, как австралийский актер Джу́лиан Де́йна Уи́льям Макмэ́хон. Однозначно, что известность этому красавцу принесла роль темного демона, влюбившегося в девушку Фиби в сериале "Все женщины ведьмы". Но актер сыграл не одну роль пока не пришел к славе и популярности. А еще Джулиан был моделью, и это неудивительно — с его то торсом. Кроме того, он несколько лет был лицом компании Levis, рекламируя всему миру их джинсы.
Сэм Уopтингтон
Никого не yзнaете? Как же, а синее инопланетное существо по имени Аватар вам никого не напоминает? Да, именно Сэм Уортингтон сыграл этого героя, который завоевал сердца миллионов телезрителей. А еще он снимался в историческом фильме "Битва титанов", "Терминатор: Да придет спаситель", "Прошлой ночью в Нью-Йорке" и в другиx картинах.
Крис Хемсворт
Такой солнечный и яркий представитель актерского мастерства из безграничной Австралии Крис Хемсворт с первой роли заполонил сердца как режиссеров, так и зрителей. Крис не привык слушать режиссеров, он играет роль по-своему, так, как сам ее видит, наверное именно поэтому все его роли такие интересные и характерные. Он появляется в таких фильмах как "Белоснежка и охотник", "Охотники за привидениями", "Гонка", "Тор", "Мстители", "Тор 2: Царство тьмы", "Мстители: Эра Альтрона" и "Тор: Рагнарёк" и других.
Саймон Бейкер
Этого красавца не узнать просто невозможно. Светлокожий блондин с голубыми глазами — настоящая находка для режиссеров, снимающих мелодрамы, ведь мимо такого очаровашки не сможет пройти ни одна женщина-героиня. Саймона Бейкера можно увидеть в таких картинах "Дьявол носит Prada", "Женщины в беде", а знаменитым его сделала роль Патрика Джейна в криминальном сериале "Менталист".
Люк Брейси
Молодое дарование из Сиднея известен широкой публике благодаря участию в мыльной опере под названием "Домой и в путь", где сыграл молодого парня Трея Палмера. Также актер Люк Брейси сыграл в таких фильмах, как "На гребне волны", "Танцевальная академия", "Я, он, она" и других. В коллекции парня не так много картин и ролей, но мы надеемся, что у Люка Брейси все еще впереди.