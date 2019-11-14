От отца к сыну: фотопроект, который подчеркивает похожие черты близких людей

Британский фотограф Крейг Гибсон создал проект "Мальчики и их отцы", в котором сделал десятки фотографий сыновей и их отцов, выбрал лучшие снимки с одинаковым ракурсом и объединил представителей двух поколений на одном портрете. И в получившихся коллажах стали видны малейшие сходства и различия!