Из бродяги в симпотягу: парикмахер делает бесплатные стрижки бездомным (Фото) На первый взгляд Джошуа Кумбс (Joshua Coombes) — обычный парикмахер. Британец моет, стрижет и укладывает волосы, подравнивает височки, бреет бороды и болтает со своими клиентами. Единственное, что отличает Джошуа от его коллег по парикмахерскому ремеслу — он бесплатно работает с бездомными.