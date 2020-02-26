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Среда, 26.02.2020
Из бродяги в симпотягу: парикмахер делает бесплатные стрижки бездомным (Фото)
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Из бродяги в симпотягу: парикмахер делает бесплатные стрижки бездомным (Фото)

На первый взгляд Джошуа Кумбс (Joshua Coombes) — обычный парикмахер. Британец моет, стрижет и укладывает волосы, подравнивает височки, бреет бороды и болтает со своими клиентами. Единственное, что отличает Джошуа от его коллег по парикмахерскому ремеслу — он бесплатно работает с бездомными.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Мужчина, Стрижка, Бездомный, Бродяга, Джошуа Кумбс.
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