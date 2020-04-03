Эти парни просто пошли к парикмахеру: удивительные преображения

Иногда в жизни каждого человека наступает момент, когда хочется каких-то перемен. И чаще всего изменениям подвергается внешность, а именно - волосы. Эти парни отправились в парикмахерскую и вышли оттуда совершенно преображёнными.