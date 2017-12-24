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Действенные рецепты при дисбактериозе

Чай
17:01 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Предлагаем несколько полезных рецептов, которые помогут при дисбактериозе.

В нормализации кишечной микрофлоры применение лекарственных растений очень эффективно. 

Рецепт 1

Залить 1 столовую ложку смеси зверобоя, ромашки, мяты, подорожника, репешка (1:1) 0,5 л кипятка, настаивать 30 минут. Пить как чай небольшими глотками в течение дня.

Рецепт 2

Залить 1 столовую ложку смеси ягод черники, цветков ромашки аптечной, бессмертника, траву зверобоя, тысячелистника, корень змеевика, соплодья ольхи (1:1) стаканом кипятка, кипятить на медленном огне 10 минут. Настаивать 2 часа. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

Рецепт 3

Кипятите 15 минут залитую стаканом кипятка 1 столовую ложку лапчатки, затем настаивайте отвар ночь и пейте по ⅓ стакана трижды в день.

Рецепт 4

При болях в кишечнике и желудке залейте 1 столовую ложку смеси зверобоя, ромашки, мелиссы (по 2 столовых ложки), семени льна (3 столовых ложки) 2 стаканами кипятка и, остудив, пейте по 0,5 стакана перед едой 2 недели. После недельного перерыва курс можно повторить.

Рецепт 5

Если дисбактериоз сопровождается поносами, то незаменимы растения с вяжущими свойствами — кора дуба, корень кровохлебки, гранатовые корки. Например, 1 ст. ложку ягод черемухи залить стаканом кипятка и пить понемногу в течение дня.

Рецепт 6

При сопутствующих дисбактериозу запорах народ издавна спасается природными стимуляторами стула, которые снимают и кишечные спазмы, — семенами укропа, плодами фенхеля, аниса, листьями мяты. Например, залив стаканом кипятка 1 ст. ложку смеси коры крушины, цветов бузины черной, плодов фенхеля (по 20 г) и аниса (10 г), держите снадобье на медленном огне 5 минут и затем пейте по стакану утром и вечером.

Рецепт 7

Прекрасное средство — регулярно дважды в день после еды выпивать по стакану воды (или отвара шиповника) с 1 чайной ложкой прополисного меда (курс 1,5 месяца). Мед стимулирует кишечную перистальтику и улучшает пищеварение, т. к. содержит необходимые для переваривания ферменты.

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Новости шоу бизнеса, Дисбактериоз, Лекарственные растения, Новости здоровья, Рецепты.
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