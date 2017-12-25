Как провести новогоднее застолье без последствий для организма

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04:56 Сегодня Телеграф
likar.info
Фото из открытых источников

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Панкреатит и холецистит.

Придется в предпраздничные дни вспомнить об этих заболеваниях. Неприятно, конечно, но необходимо. Лучше сейчас уделить внимание профилактике, чем после, лечению.

 

ПАНКРЕАТИТ

Как вы знаете, это воспаление поджелудочной железы. И не просто неприятность, а тяжелое заболевание. Поскольку, помимо болей (часто очень сильных), может сопровождаться выбросом в кровь токсинов, отравляющих весь организм, что обуславливает достаточно высокую летальность.

 

Причины возникновения острого панкреатита – это злоупотребления, в первую очередь, алкоголем.

 

Что происходит? Прием большого количества жирной белковой пищи и алкоголя, заставляют поджелудочную железу усиленно вырабатывать ферменты, которые должны по протокам попасть в наш кишечник, где, собственно и будет перевариваться все это «богатство». Но, когда железа «устает», ее протоки могут забиться и ферменты не попадают в кишечник, а проникают в ткани железы, вызывая ее воспаление.

 

Симптомы панкреотита необходимо знать, поскольку, при их появлении, необходимо немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью! А именно: сильная боль в верхней части живота (иногда, пациенты описывают ее так: «как после сильного удара в солнечное сплетение», боль может отдавать в спину); тошнота (не приносящая облегчения после рвоты); рвота; отсутствие аппетита; слабость; лихорадка; тахикардия (учащенное сердцебиение).

 

Основная опасность острого панкреатита заключается в том, что очаги разрушения могут спровоцировать развитие дыхательной, почечной, сердечно-сосудистой недостаточности.

 

Лечение будет долгим, поскольку еще целый год, после выписки из стационара, сохраняется опасность рецидива. Поэтому важно строго соблюдать все рекомендации врачей. В первую очередь – строжайшую диету!

Что же, на самом деле, «любит» поджелудочная железа, так это легко запомнить: холод, голод и покой.

 

ХОЛЕЦИСТИТ

 

Еще одно наказание и страшный сон чревоугодника – холецистит – воспаление желчного пузыря. Дело в том, что любые наши «проступки» организм фиксирует и на них «отвечает». Так, примерно к 30-летнему возрасту, 85% населения становятся обладателями камней в желчном пузыре. Закупорка желчевыводящих путей этими самыми камнями и является (в большинстве случаев) причиной возникновения холецистита.

 

Холецистит – очень коварен! На 3-4 сутки может развиться перитонит (воспаление брюшины), а он, в свою очередь, может привести к летальному (смертельному) исходу.

 

Поэтому, нельзя игнорировать симптомы холецистита: сильная боль в области правого подреберья; тошнота; рвота; слабость; повышение температуры. Все эти признаки – повод для незамедлительного обращения к доктору!

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новогоднее застолье, Панкреатит, Холецистит.
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