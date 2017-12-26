С наступлением морозов мужчинам нужно быть особенно осторожными, так как холодна погода может доставить немало проблем.

Зима – это не только пора пушистого снега и новогодних праздников. Зима, это и время, когда с легкостью можно заработать болезнь. Холодные морозные дни с тотальной нехваткой витаминов на прилавках «обнищавших» рынков и магазинов делают свое грязное дело. Именно зимой чаще всего мы берем больничный, так как наш организм с трудом противостоит зимним напастям. Кроме привычных всем простуд и гриппа, мужской части населения нужно опасаться и другой проблемы – простатита.