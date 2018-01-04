Что есть в январе: список полезных продуктов, которые должны быть в рационе
Новости шоу бизнеса: Летом и осенью очень легко составлять свой рацион питания, ведь это сезон свежих овощей и фруктов.
Но зима не повод отказываться от витаминов! Надо только знать, в каких сезонных продуктах их искать.
Январь – это время апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов. Ешьте цитрусовые на завтрак, пейте чай с лимоном, ешьте мандарины, пеките пироги с лимонами и тому подобное. Если потреблять достаточное количество цитрусовых, вы легче перенесете сезон простуд.
Многие важные пищевых кислот в морской жирной рыбе. Демократичный по цене вариант – селедка. Форель и лосось – варианты не хуже, но немного дороже.
Обязательно включите в январский рацион минеральную воду (но не газированную). Новый год – хороший момент, чтобы завести себе хоть одну полезную привычку, и если вы приучите себя регулярно пить столовую минеральную воду, организм довольно быстро скажет вам "спасибо".
Еще один сезонный продукт января – авокадо. Незрелый, твердый авокадо поспеет, если его завернуть в бумагу и оставить при комнатной температуре на срок от двух до пяти дней.
Также советуем включить в свой рацион следующие продукты:
– различные овощи (отварные, запеченные, тушеные)
– замороженные фрукты и ягоды;
– квашеную капусту;
– морскую капусту;
– имбирь;
– тыквенные семечки;
– бананы.