Продукты, противопоказанные при гипертонии.

Высокое кровяное давление — это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Оно связано с тем, что сердце не может нормально качать кровь и крови сложнее поступать к разным частям тела. Высокое кровяное давление чаще всего вызвано отвердеванием и закупоркой артерий, что затрудняет кровоток, удваивая нагрузку на сердечную мышцу. Если у вас диагностировали гипертонию, тебе нужно ограничить употребление в пищу определенных продуктов, чтобы избежать осложнений. Диетологи рассказали о продуктах, которые лучше заменить более полезными аналогами.