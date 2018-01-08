Сколько необходимо спать, чтобы быстрее сбросить вес

Спите в удовольствие и худейте одновременно. Как бы противоречиво не звучала эта фраза, исследования специалистов в области сна доказывают, что это правда. Ученые установили, что существует связь между здоровым сном и потерей веса. Какие факторы связывают здоровый сон и похудение? В первую очередь – достаточный сон и отдых, также выработка гормонов, и испарение воды во время сна.

ГОРМОНЫ ЛЕПТИН И ГРЕЛИН

Здоровый сон влияет на уровень гормонов в организме человека. Два гормона, которые играют важную роль в стимуляции и подавлении аппетита – лептин и грелин.

Гормон лептин вырабатывается жировыми клетками организма и отвечает за подавление голода. Также гормон лептин называют «гормоном насыщения», потому, что выделение этого гормона способствует уменьшению аппетита. При недостатке лептина может развиться серьезная форма ожирения.

Гормон грелин вырабатывается в эндокринных клетках желудка, еще его называют «гормоном чревоугодия», потому что этот гормон стимулирует аппетит. Грелин выделяется в ответ на привлекательный вид и вкусный запах еды.

Здоровому организму для нормального функционирования нужно 7,5 часа полноценного сна в сутки. Недостаток сна приводит к понижению уровня содержания лептина в крови человека. Когда человек не высыпается, как следует, повышается выделение гормона грелина, вместе с этим повышается аппетит и человек начинает больше есть. Когда же организм, отдохнувший и выспавшийся, а в крови преобладает гормон лептин, человеку меньше хочется есть. Поэтому вес не только не увеличивается, а наоборот – человек худеет.

СОМАТОТРОПНЫЙ ГОРМОН ИЛИ ГОРМОН РОСТА

Во время ночного сна гипофиз (питуитарная железа) выделяет больше гормонов роста, чем во время часов бодрствования. Соматотропный гормон стимулирует обновление, репродукцию и рост клеток в организме человека. Известно, что гормоны роста отвечают за формирование мышечной массы тела. Вот почему высокий уровень гормонов роста повышает метаболизм (обмен веществ) в организме человека.

Чем выше метаболизм, тем быстрее происходит сжигание энергии организмом человека, а это стимулирует быстрое похудение.

Гормон кортизол еще называют «гормоном стресса», потому что этот гормон вырабатывается при физическом или психологическом стрессе. Для похудения этот гормон не очень хорош, потому что, стимулирует разрушение белков, накопление жира, повышение уровня глюкозы в крови. Восьмичасовой ночной сон обеспечивает снижение уровня кортизола в крови. Если же человек спит недостаточно, то уровень гормона кортизола увеличивается. При этом понижается метаболизм, белки не перерабатываются, а переходят в глюкозу. Чем больше глюкозы в организме человека, тем больше жира накапливается. Поэтому если человек пытается похудеть, нужно обязательно следить за тем, чтобы уровень гормона кортизола в крови оставался как можно ниже. Здоровый сон помогает контролировать кортизол и худеть.

ДОСТАТОЧНЫЙ ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Регулярные физические нагрузки помогают улучшить физическую форму и сбросить лишние килограммы. Но во время занятий спортом тело человека утомляется, а мускулы получают микротравмы. Поэтому после физических нагрузок телу нужно давать время на восстановление. Лучше всего восстановление происходит во время сна. Когда человек спит недостаточно, организм остается изнуренным после физических нагрузок. Когда человек спит достаточно, тело успевает отдохнуть, восстановиться и стать сильнее.

ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ

Главное изменение, происходящее ночью в теле человека во время сна, зависит от количества воды в организме. Вода, на самом деле – тяжелая жидкость, например, 1 литр воды – весит целый килограмм. Это означает, что когда вы выпиваете 1 литр воды, то вы сразу же поправляетесь на 1 кг. Значительное изменение в весе происходит быстро из-за употребления воды.

Во время ночного сна в организме человека происходит 2 процесса, которые способствуют постепенному испарению воды из организма:

Первый процесс: дыхание (вдох-выдох). Во время каждого выдоха испаряется немного влаги, и количество воды в организме уменьшается (зимой в минусовую температуру на улице четко видна выдыхаемая влага, летом ситуация не меняется, просто этот процесс не заметен).

Второй процесс: потоотделение. На протяжении ночи влага выделяется через кожу, другими словами, человек потеет.

На протяжении всей ночи из организма человека испаряется довольно много жидкости. Поэтому в течении дня нужно выпивать достаточное количество жидкости – 1,5-2 л, чтобы было чему испаряться ночью.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Также следует помнить, что на ночь нельзя переедать, есть на ужин пиццу с пивом запрещено. Последний прием пищи должен состояться за 3-4 часа до сна. Перед сном можно съесть обезжиренный йогурт или выпить молока с низким процентом жирности. Если сильно хочется есть, можно съесть несколько миндальных орехов, они понижают аппетит, и этого будет достаточно, чтобы уснуть.

Здоровый сон – основной фактор, помогающий снизить вес. Во время сна происходит понижение аппетита, повышается метаболизм, также тело отдыхает и восстанавливается. Поэтому для здорового образа жизни важны три кита – физические нагрузки, сбалансированное питание и здоровый восьмичасовой сон.