Запрет курения в барах оказался полезен для богатых и образованных

Исследователи из Северо-Западного университета (США) пришли к выводу: запрет на курение в ресторанах и барах действительно помог многим американцам бросить курить. Запрет оказался наиболее эффективен для обеспеченных людей с высшим образованием — после введения ограничений от вредной привычки отказались около 20% представителей этой группы.

Ученые проанализировали данные исследования Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study (CARDIA) с 1985 по 2011 год. В нем участвовали более 5 000 американцев в возрасте от 18 до 35 лет. На протяжении 25 лет они проходили медицинские осмотры и заполняли анкеты о своем образе жизни. В новом исследовании использовали данные о 5071 человеке.

Исследователи собрали информацию о том, как менялось поведение участников CARDIA в течение 25-летнего периода: сколько людей бросили курить и сколько делали такие попытки. Также авторы работы учли, сколько сигарет в день выкуривали те, кто не отказался от вредной привычки. Эти данные сопоставили с «картой» районов США, в которых власти когда-либо запрещали курить в ресторанах и барах.

В районах, где действовал запрет, число курильщиков значительно уменьшилось. Чаще всего бросали привычку обеспеченные люди с уровнем образования не ниже степени бакалавра: таких оказалось около 20%. Те из них, кто не бросил курить, реже употребляли более 10 сигарет в день. Курильщики из менее образованных слоев населения не снизили число сигарет, но на 15% чаще делали попытки отказаться от табака.

Комментирует одна из авторов работы Эми Очинклосс (Amy Auchincloss): «Попытки бросить курить — важный маркер на пути к успеху в отказе от табака. В среднем человеку требуется от 8 до 14 попыток, чтобы бросить курить окончательно».

Исследование принято к публикации в журнале American Journal of Epidemiology, краткое изложение доступно на сайте EurekAlert.

Ранее американские исследователи установили: люди, курящие время от времени, рискуют не меньше «постоянных» курильщиков.