Бодрящий утренний кофе, который приносит пользу организму

Наверное, многие согласятся, что лучшее пробуждение – под пение птиц, с неспешным потягиванием в любимой теплой постельке. Обязательным продолжением должно стать приготовление кофе, аромат и вкус которого окончательно разбудит, взбодрит и подготовит к свершению намеченных планов – будь то трудовой день или выходной. Если вы тоже являетесь поклонником этого напитка, наверняка, не раз экспериментировали, готовя его в турке и кофе-машине, добавляя молоко, сливки и мороженое, используя различные сорта и смакуя получившийся шедевр. Одна из основных задач утреннего кофе – зарядить энергией, и многие рецепты содержат ингредиенты, способствующие усилению этого эффекта. Так же кофе будет еще и полезным, если добавить в него правильные ингредиенты.

Лимонный кофе

Самый простой рецепт с дополнительным зарядом бодрости: кофе с лимоном. Многие уже оценили необычный вкус такого напитка; его приятный аромат особенно освежает после праздников и вечеринок, завершившихся далеко за полночь. Можете использовать свежесваренный кофе в турке или добавить сок лимона в растворимый напиток – в любом случае оцените его интересные нотки. На стандартную 200-граммовую чашку потребуется долька ("кружочек") лимона и 2 чайные ложки сахарного песка.

Пряный напиток

Хорошо бодрят и дополняют яркий кофейный аромат некоторые специи, способные, кроме того, укрепить иммунную систему и воспрепятствовать простудным заболеваниям. Сочетание меда и имбиря в составе кофе оказывают противовирусное действие, а кардамон и корица своими ароматами исцеляют и буквально заряжают отличным настроением.

Для приготовления ароматного напитка возьмите 200мл свежесваренного кофе, добавьте по щепотке кардамона, корицы, имбиря (вместо сушеной специи можно добавить натертый имбирный корень на кончике ножа) и мед в объеме чайной ложки. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь насыщенным вкусом и неповторимым ароматом! Существует еще один вариант рецепта, когда на 150 мл, помимо указанных ингредиентов, добавляют 50 мл молока, делая вкус более мягким.

Кофе с гвоздичным шлейфом

Благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта кофе с такими специями, как корица и гвоздика. Подобный рецепт весьма популярен у жителей островов Карибского бассейна. Чтобы испытать восторг от кофе по-карибски, понадобится молотый кофе (2-3 чайные ложки), по щепотке настоящей цейлонской корицы, измельченной гвоздики, ванили и половина ложечки цедры апельсина. Все ингредиенты нужно смешать, залить водой в объеме одной чашки и сварить на небольшом огне этот вкусный кофе в турке. Получившийся напиток будет иметь терпкий насыщенный аромат, который непременно скинет с вас остатки сна!

Бодрость с перчинкой

А как насчет того, чтобы попробовать кофе с перчинкой? Кофе, приготовленный по этому рецепту, нужно выпить горячим, чтобы прочувствовать его аромат в полном раскрытии и ощутить согревающее действие. В 200 мл только снятого с плиты кофе добавьте щепотку душистого перца (самый чистый аромат вам подарит только свежемолотая специя, поэтому рекомендуется использовать мельничку), ложечку сахара, взбитые сливки по вкусу и оставьте ненадолго коричную палочку (перед употреблением напитка ее следует убрать). Тщательно перемещайте ингредиенты и, вуаля, перед вами что-то божественное, в меру острое и пряное, бодрящее и проникновенное.

Помимо горячего кофе, бодрящим эффектом обладают холодные кофейные напитки. Даже если вы привыкли начинать утро перед дымящейся чашкой, обязательно поэкспериментируйте, попробуйте приготовить один из следующих вариантов.

Апельсиновый кофе

Всем известен бодрящий эффект апельсина, поэтому неудивительно встретить его в компании с другим природным энергетиком – кофе. Их сочетание позволяет получить непревзойденный аромат, достойный того, чтобы пополнить парфюмерную коллекцию. Для приготовления напитка потребуется растворимый кофе, апельсиновый фреш и сироп (для его приготовления цедра апельсина засыпается 5 ст. ложками сахарного песка; полученная смесь заливается 100 мл воды и проваривается на медленном огне в течение 5 минут после закипания). Оптимальное соотношение ингредиентов – 200мл готового кофе, фреш, полученный из половинки апельсина и 2-3ст. ложки процеженного сиропа. Для усиления бодрящего эффекта рекомендуется добавить в напиток кубики льда. Попробуйте начать свой день с этого необычного кофе!

Ягодный кофе

Очень интересный напиток, практически полноценный десерт, получается при сочетании холодного кофе и сезонных или замороженных ягод. Для того, чтобы побаловать им себя, помимо готового остывшего кофе привычной крепости, потребуются взбитые сливки и любые ягоды (можно использовать замороженные). Количество сливок и ягод выбираются произвольно. В высокий прозрачный стакан наливается холодный кофе, а затем шапкой выкладывается взбитая смесь из сливок и ягод (настоящий шедевр получится, если проявить старание и выложить ягоды и сливки, чередуя слои). Верх "айсберга" можно украсить дольками ягод. Ваши близкие непременно оценят этот шедевр!

Теперь вы точно знаете, как приготовить самый лучший кофе с дополнительным зарядом бодрости, а, значит, каждое ваше утро будет прекрасным!