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Ежедневное употребление сахара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
00:48 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали опасность ежедневного употребления сахара.

Это было связано с ростом уровня липидов в крови и увеличением количества жира в печени. В исследовании принимали участие мужчины, у которых было много либо мало жира в печени. Добровольцы придерживались диеты с высоким (650 калорий из сахара в день) или низким содержанием сахара (не более 140 калорий из сахара в день).

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Спустя 12 недель у мужчин с большим количеством жира в печени (неалкогольной жировой болезнью печени), придерживавшихся диеты с высоким содержанием сахара, изменился метаболизм жиров. Как известно, это чревато сердечно-сосудистыми недугами.

У здоровых мужчин с небольшим количеством жира в печени, употреблявших много сахара, риск возникновения проблем с сердцем и сосудами тоже повышался. Диета с высоким содержанием сахара приводила к увеличению количества жира в печени у этих мужчин. Кроме того, жировой обмен у них стал похож на метаболизм жиров у участников с неалкогольной жировой болезнью печени.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Медицина, Наука, Сахар, Седечно-сосудистая система.
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