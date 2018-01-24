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Эпидемии гриппа нет ни в одной из областей Украины

ОРВИ
22:42 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: За неделю гриппом и ОРВИ заболели 159 260 человек, из них 63,8% дети до 17 лет.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ во всех областях Украины остается ниже эпидемического порога. Об этом говорится в информационном бюллетене Минздрава "Грипп и ОРВИ в Украине" за 3-ю неделю (15-21.01.2018).

Интенсивный показатель составляет 410,6 на 100 тысяч населения страны, что на 20,5% больше, чем на прошлой неделе и на 21,3% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

Самый высокий интенсивный показатель зарегистрирован в Киевской - 665,3, наименьший в Тернопольской областях - 209,6 на 100 тыс. населения.

Во всех областях Украины наблюдалась низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, по всей территории страны заболеваемость гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога, лишь в некоторых областях наблюдаются случаи лабораторно подтвержденного гриппа.

Показатель темпа прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 16,9%, и 22,6% соответственно.

Госпитализированы 3,7% лиц от общего количества заболевших. Среди госпитализированных больше детей 0-4 года.

На третьей неделе летальных случаев из-за осложнений от гриппа не зарегистрировано.

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Новости шоу бизнеса, Грипп, Минздрав, ОРВИ, Эпидемия гриппа.
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